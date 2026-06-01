Fête de la Musique à Vassy Vassy Valdallière
Fête de la Musique à Vassy Vassy Valdallière samedi 20 juin 2026.
Valdallière
Fête de la Musique à Vassy
Vassy Place du Colonel Candau Valdallière Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:30:00
fin : 2026-06-20 23:59:00
Date(s) :
2026-06-20
La commune de Valdallière vous invite à célébrer l’arrivée de l’été en musique !
Au programme cette année
18h30 Groupe pop/rock de l’école de Musique Vassy/Condé
20h Groupe de rock local Carbone 14
21h Groupe de reprises rock FIREFLY
Restauration sur place assurée par les commerçants
La commune de Valdallière vous invite à célébrer l’arrivée de l’été en musique !
Au programme cette année
18h30 Groupe pop/rock de l’école de Musique Vassy/Condé
20h Groupe de rock local Carbone 14
21h Groupe de reprises rock FIREFLY
Restauration sur place assurée par les commerçants
Chez mimi propose un menu jambon à l’os frites (sur réservation uniquement)
Le Relais Normand (bar tabac) propose des rafraichissements et des grillades
Du Verger eu Potager vous servira des sucreries et des salades de fruits bien frais
On vous attend nombreux ! .
Vassy Place du Colonel Candau Valdallière 14410 Calvados Normandie +33 2 31 66 23 90
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English : Fête de la Musique à Vassy
Valdallière invites you to celebrate the arrival of summer with music!
This year’s programme includes
6.30pm Pop/rock band from the Vassy/Condé music school
8pm Local rock band Carbone 14
9pm Rock cover band FIREFLY
On-site catering provided by shopkeepers
L’événement Fête de la Musique à Vassy Valdallière a été mis à jour le 2026-06-05 par Calvados Attractivité
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