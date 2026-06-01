Fête de la Musique à Vassy Vassy Valdallière

Valdallière

Fête de la Musique à Vassy

Vassy Place du Colonel Candau Valdallière Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-20 23:59:00

Date(s) :

2026-06-20

La commune de Valdallière vous invite à célébrer l’arrivée de l’été en musique !

Au programme cette année

18h30 Groupe pop/rock de l’école de Musique Vassy/Condé

20h Groupe de rock local Carbone 14

21h Groupe de reprises rock FIREFLY

Restauration sur place assurée par les commerçants

La commune de Valdallière vous invite à célébrer l’arrivée de l’été en musique !

Au programme cette année

18h30 Groupe pop/rock de l’école de Musique Vassy/Condé

20h Groupe de rock local Carbone 14

21h Groupe de reprises rock FIREFLY

Restauration sur place assurée par les commerçants

Chez mimi propose un menu jambon à l’os frites (sur réservation uniquement)

Le Relais Normand (bar tabac) propose des rafraichissements et des grillades

Du Verger eu Potager vous servira des sucreries et des salades de fruits bien frais

On vous attend nombreux ! .

Vassy Place du Colonel Candau Valdallière 14410 Calvados Normandie +33 2 31 66 23 90

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English : Fête de la Musique à Vassy

Valdallière invites you to celebrate the arrival of summer with music!

This year’s programme includes

6.30pm Pop/rock band from the Vassy/Condé music school

8pm Local rock band Carbone 14

9pm Rock cover band FIREFLY

On-site catering provided by shopkeepers

L’événement Fête de la Musique à Vassy Valdallière a été mis à jour le 2026-06-05 par Calvados Attractivité