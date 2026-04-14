VASSY-VALDALLIÈRE/14 : animation GONm, La commanderie de Courval, Valdallière
VASSY-VALDALLIÈRE/14 : animation GONm, La commanderie de Courval, Valdallière dimanche 21 juin 2026.
VASSY-VALDALLIÈRE/14 : animation GONm Dimanche 21 juin, 10h00 La commanderie de Courval Calvados
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T10:00:00+02:00 – 2026-06-21T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T10:00:00+02:00 – 2026-06-21T11:30:00+02:00
Dimanche 21 juin 2026 : animation proposée par le GONm et les propriétaires de la Commanderie de Courval.
Rendez-vous à 10h à la Commanderie (parking sur place).
Au programme, nature et patrimoine, une petite randonnée dans les chemins environnants sur le thème de l’ornithologie et du bocage, de la haie (environ 2h AR sans difficultés mais bien chaussé !), possibilité de pique-nique sur place (à prévoir par les participant-e-s) . L’après-midi, visite commentée de la Commanderie (histoire et projets), présentation du refuge nature du GONm.
Réservation préférable.(contact à préciser plus tard)
La commanderie de Courval 3, route de Pontécoulant, Vassy 14410 Valdallière Valdallière 14410 Vassy Calvados Normandie
Animation au refuge GONm
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