Festival Ma Parole ! à Valdallière concert de clôture de festival Tiers lieu chat foin Valdallière

Valdallière

Festival Ma Parole ! à Valdallière concert de clôture de festival

Tiers lieu chat foin Place du Colonel Candau Valdallière Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06 22:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Dans le cadre du festival Ma Parole, le réseau des médiathèques de Valdallière et la Bibliothèque du Calvados vous proposent de participer à un concert de Djeyco expérience en clôture de festival. C’est un ensemble de musiciens qui improvisent dans tous les styles musicaux.

Dans le cadre du festival Ma Parole, le réseau des médiathèques de Valdallière et la Bibliothèque du Calvados vous proposent de participer à un concert de Djeyco expérience en clôture de festival. C’est un ensemble de musiciens qui improvisent dans tous les styles musicaux. Suite à lecture musicale, vous êtes invités à rester profiter de la soirée. Un foodtruck sera présent, vous pouvez aussi apporter votre repas.

Gratuit Réservation conseillée .

Tiers lieu chat foin Place du Colonel Candau Valdallière 14410 Calvados Normandie +33 2 31 09 09 18 mediatheque@valdalliere.fr

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English : Festival Ma Parole ! à Valdallière concert de clôture de festival

As part of the Ma Parole festival, the Valdallière media library network and the Bibliothèque du Calvados are offering you the chance to take part in a concert by Djeyco expérience to close the festival. Djeyco is a group of musicians who improvise in all styles of music.

L’événement Festival Ma Parole ! à Valdallière concert de clôture de festival Valdallière a été mis à jour le 2026-05-15 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie