Banquet Médiéval à la Commanderie de Courval, Commanderie Templière de Courval, Valdallière

Banquet Médiéval à la Commanderie de Courval Samedi 30 mai, 19h00 Commanderie Templière de Courval Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T19:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:50:00+02:00

Fin : 2026-05-30T19:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:50:00+02:00

Cette soirée marque une première historique à la Commanderie de Courval : pour l’occasion, le site sera entièrement privatisé et réservé à un cercle intime de 40 convives.

Vous serez accueillis comme des hôtes privilégiés, invités à vivre une immersion totale dans un lieu exceptionnel, ouvert rien que pour vous le temps d’un banquet hors du temps.

Une soirée immersive, conviviale et hors du temps

Venez vivre une soirée exceptionnelle au cœur du Moyen Âge.

À la lueur des bougies, entourés de vaisselle en bois, de terre cuite et d’étain, vous prendrez place à une grande tablée où chaque détail est pensé pour vous faire voyager dans le temps !

Votre billet inclut un banquet médiéval complet, servi en plusieurs «Metz» successifs, inspirés de recettes authentiques. Saveurs épicées, alliances sucrées-salées, parfums d’herbes et de cuisson lente : chaque plat raconte un fragment de l’histoire culinaire médiévale.

La soirée est rythmée par une mise en scène vivante : musique d’époque, personnages costumés, rituels de table et ambiance théâtrale. Le chambellan, maître de cérémonie, vous guidera tout au long du repas, présentera les plats et introduira les figures de la Commanderie, pour vous plonger dans l’esprit des grandes tablées d’autrefois.

Une boisson sera offerte à tous ceux qui viendront costumés dans l’esprit médiéval.

Soirée sur réservation… c’est par ici:

https://www.helloasso.com/associations/association-de-la-commanderie-de-courval/evenements/banquet-medieval-a-la-commanderie

Commanderie Templière de Courval Commanderie Templière de CourvalPas de descriptionVALDALLIERE Valdallière 14410 Vassy Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0612812082 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-de-la-commanderie-de-courval »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/association-de-la-commanderie-de-courval/evenements/banquet-medieval-a-la-commanderie »}]

Pas de description