Banquet Médiéval à la Commanderie de Courval L’Hôpital Valdallière
Banquet Médiéval à la Commanderie de Courval L’Hôpital Valdallière samedi 30 mai 2026.
Valdallière
Banquet Médiéval à la Commanderie de Courval
L’Hôpital Commanderie de Courval Valdallière Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
La Commanderie de Courval ouvre exceptionnellement ses portes pour une soirée immersive entièrement privatisée.
Dans un cadre historique rare, les participants vivront un véritable voyage au Moyen Âge, accueillis comme des hôtes privilégiés.
Événement en jauge très limitée 40 convives
La Commanderie de Courval ouvre exceptionnellement ses portes pour une soirée immersive entièrement privatisée.
Dans un cadre historique rare, les participants vivront un véritable voyage au Moyen Âge, accueillis comme des hôtes privilégiés.
? Au programme
Banquet médiéval complet, servi en plusieurs Metz successifs, inspirés de recettes authentiques
Décor et ambiance d’époque vaisselle en bois, terre cuite, étain, lumière des bougies
Mise en scène vivante musique médiévale, personnages costumés, rituels de table
Chambellan maître de cérémonie pour guider la soirée et présenter les plats
Immersion totale dans l’esprit des grandes tablées d’autrefois
Une boisson offerte à toute personne venant costumée dans l’esprit médiéval. .
L’Hôpital Commanderie de Courval Valdallière 14410 Calvados Normandie +33 6 12 81 20 82 asso.commanderiedecourval@gmail.com
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English : Banquet Médiéval à la Commanderie de Courval
Exceptionally, the Commanderie de Courval will be opening its doors for an immersive evening, entirely privatised.
In a rare historical setting, participants will experience a real journey back to the Middle Ages, welcomed as privileged guests.
L’événement Banquet Médiéval à la Commanderie de Courval Valdallière a été mis à jour le 2026-04-28 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie
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