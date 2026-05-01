Banquet Médiéval à la Commanderie de Courval L’Hôpital Valdallière

Valdallière

Banquet Médiéval à la Commanderie de Courval

L’Hôpital Commanderie de Courval Valdallière Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

La Commanderie de Courval ouvre exceptionnellement ses portes pour une soirée immersive entièrement privatisée.

Dans un cadre historique rare, les participants vivront un véritable voyage au Moyen Âge, accueillis comme des hôtes privilégiés.

Événement en jauge très limitée 40 convives

La Commanderie de Courval ouvre exceptionnellement ses portes pour une soirée immersive entièrement privatisée.

Dans un cadre historique rare, les participants vivront un véritable voyage au Moyen Âge, accueillis comme des hôtes privilégiés.

? Au programme

Banquet médiéval complet, servi en plusieurs Metz successifs, inspirés de recettes authentiques

Décor et ambiance d’époque vaisselle en bois, terre cuite, étain, lumière des bougies

Mise en scène vivante musique médiévale, personnages costumés, rituels de table

Chambellan maître de cérémonie pour guider la soirée et présenter les plats

Immersion totale dans l’esprit des grandes tablées d’autrefois

Une boisson offerte à toute personne venant costumée dans l’esprit médiéval. .

L’Hôpital Commanderie de Courval Valdallière 14410 Calvados Normandie +33 6 12 81 20 82 asso.commanderiedecourval@gmail.com

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English : Banquet Médiéval à la Commanderie de Courval

Exceptionally, the Commanderie de Courval will be opening its doors for an immersive evening, entirely privatised.

In a rare historical setting, participants will experience a real journey back to the Middle Ages, welcomed as privileged guests.

L’événement Banquet Médiéval à la Commanderie de Courval Valdallière a été mis à jour le 2026-04-28 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie