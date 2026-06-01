Fête de la Musique à Verneuil sur Vienne Verneuil-sur-Vienne
Fête de la Musique à Verneuil sur Vienne Verneuil-sur-Vienne dimanche 21 juin 2026.
Verneuil-sur-Vienne
Fête de la Musique à Verneuil sur Vienne
Verneuil-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
À l’occasion de la Fête de la Musique, la municipalité souhaite mettre à l’honneur les talents locaux en leur proposant de se produire en extérieur, autour du château de Pennevayre.
Ambiance conviviale et festive Buvette sur place
Entrée libre Tout public .
Verneuil-sur-Vienne 87430 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 03 00
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English : Fête de la Musique à Verneuil sur Vienne
L’événement Fête de la Musique à Verneuil sur Vienne Verneuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Limoges Métropole
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