Fête de la Musique à Verneuil sur Vienne Verneuil-sur-Vienne dimanche 21 juin 2026.

Verneuil-sur-Vienne

Fête de la Musique à Verneuil sur Vienne

Verneuil-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

À l’occasion de la Fête de la Musique, la municipalité souhaite mettre à l’honneur les talents locaux en leur proposant de se produire en extérieur, autour du château de Pennevayre.

Ambiance conviviale et festive Buvette sur place

Entrée libre Tout public .

Verneuil-sur-Vienne 87430 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 03 00

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English : Fête de la Musique à Verneuil sur Vienne

L’événement Fête de la Musique à Verneuil sur Vienne Verneuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Limoges Métropole