Villenouvelle

FÊTE DE LA MUSIQUE À VILLENOUVELLE

PLACE DE LA MAIRIE Villenouvelle Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la Fête de la Musique aura lieu le samedi 20 juin à partir de 19h place de la mairie à Villenouvelle.

Une occasion parfaite pour profiter d’une soirée pleine de musique, de convivialité et de découvertes !

Au programme

Apéro avec DJ Pasteq

Concert du groupe Time to Skank (Ska/Rock)

Retour de DJ Pasteq pour un after

Restauration et Bar Pour vous rafraîchir et vous restaurer, un bar et une offre de restauration seront disponibles sur place.

Ne manquez pas cette belle occasion de vous rassembler autour de la musique et de la fête ! Invitez vos amis et votre famille à se joindre à nous pour une soirée inoubliable ! .

PLACE DE LA MAIRIE Villenouvelle 31290 Haute-Garonne Occitanie contact@bam31.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We are delighted to announce that the Fête de la Musique will take place on Saturday June 20, starting at 7pm on Place de la Mairie in Villenouvelle.

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE À VILLENOUVELLE Villenouvelle a été mis à jour le 2026-06-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE