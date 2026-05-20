MARCHÉ NOCTURNE À VILLENOUVELLE Villenouvelle
MARCHÉ NOCTURNE À VILLENOUVELLE Villenouvelle vendredi 12 juin 2026.
Villenouvelle
MARCHÉ NOCTURNE À VILLENOUVELLE
Place de la Mairie Villenouvelle Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-12 23:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Marché nocturne à Villenouvelle producteurs locaux, artisanat, spécialités gourmandes et ambiance estivale conviviale sous les étoiles.
Le Comité des Fêtes vous donne rendez-vous le vendredi 12 juin à partir de 18h pour une soirée festive et conviviale au cœur du village
Au programme
– Artisans, commerçants et producteurs locaux
– Animation musicale live jusqu’à minuit
– Food trucks & buvette
– Mini ferme pédagogique pour les enfants
Une belle soirée d’été à partager en famille ou entre amis .
Place de la Mairie Villenouvelle 31290 Haute-Garonne Occitanie comitedesfetes.villenouvelle@gmail.com
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English :
Villenouvelle night market: local producers, crafts, gourmet specialities and a friendly summer atmosphere under the stars.
L’événement MARCHÉ NOCTURNE À VILLENOUVELLE Villenouvelle a été mis à jour le 2026-05-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE