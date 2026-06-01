Fête de la musique à Villetrun, Villetrun, Villetrun

Fête de la musique à Villetrun Vendredi 5 juin, 00h00 Villetrun Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T00:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-05T00:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:59:00+02:00

Fêtons la musique à Villetrun ! Fête de la musique à Villetrun. Dans le cadre de la Fête de la Musique à Villetrun, concert du groupe Samsoul à partir de 20h. Buvette et food truck sur place dès 19h.

Villetrun Place de l’église2 place Saint-Martin, 41100 Villetrun Villetrun 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 77 11 36 »}]

Fêtons la musique à Villetrun ! Fête de la musique à Villetrun. Dans le cadre de la Fête de la Musique à Villetrun, concert du groupe Samsoul à partir de 20h. Buvette et food truck sur place dès 19h. Fête de la musique