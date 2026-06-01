Acy-Romance

Fête de la musique

Acy-Romance Ardennes

Tarif : 18 – 18 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Repas complet (barbecue, salade niçoise, fromage, dessert) apéritif offert

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

18h Concert de Seiz’Ame20h Concert de Air de Rien Le Comité des Fêtes & Loisirs d’Acy-Romance est heureux de vous inviter à célébrer la musique dans une ambiance festive et conviviale ! Environ 60 choristes reprendront des chansons de variété française et internationale . Entrée gratuite Venez nombreux pour faire vibrer le village au rythme de la musique !

.

Acy-Romance 08300 Ardennes Grand Est comite.acyromance@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

6:00 p.m.: Seiz’Ame concert 8:00 p.m.: Air de Rien concert The Acy-Romance Festival & Leisure Committee is pleased to invite you to celebrate music in a festive and friendly atmosphere! About 60 choir members will perform French and international pop songs. Free admission. Come one, come all to get the village moving to the beat of the music!

L’événement Fête de la musique Acy-Romance a été mis à jour le 2026-06-16 par Ardennes Tourisme