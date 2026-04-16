Fête de la musique Alençon
Fête de la musique Alençon samedi 20 juin 2026.
Alençon
Fête de la musique
Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Grande manifestation populaire gratuite et ouverte à tous les musiciens, amateurs ou professionnels, la Fête de la musique célèbre depuis 1982 la musique vivante et met en valeur
l’ampleur et la diversité des pratiques musicales, ainsi que tous les genres musicaux.
Elle s’adresse à tous les publics et contribue à démocratiser l’accès à la musique sous toutes ses formes. .
Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 40 58 communication@cu-alencon.fr
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Alençon a été mis à jour le 2026-04-16 par OT CUA ALENCON
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