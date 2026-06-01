FÊTE DE LA MUSIQUE ANTICIPÉE, AVEC LES BÉNÉVOLES DU LIVE CHALLENGE Montbrun-Lauragais samedi 20 juin 2026.

Montbrun-Lauragais

FÊTE DE LA MUSIQUE ANTICIPÉE, AVEC LES BÉNÉVOLES DU LIVE CHALLENGE

Place du village Montbrun-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 23:59:00

Date(s) :

2026-06-20

Pour se chauffer avant le 1er jeudi de juillet, les bénévoles du Live Challenge proposent un premier rendez-vous le samedi 20 juin en soirée, veille de la fête de la Musique. Avec le groupe Triade !

Une triade musicale qui reprend en acoustique des chansons françaises et américaines. .

Place du village Montbrun-Lauragais 31450 Haute-Garonne Occitanie

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English :

To get things started before the first Thursday in July, the Live Challenge volunteers are hosting a kickoff event on the evening of Saturday, June 20—the eve of the Fête de la Musique. Featuring the band Triade!

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE ANTICIPÉE, AVEC LES BÉNÉVOLES DU LIVE CHALLENGE Montbrun-Lauragais a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE