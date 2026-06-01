Fête de la Musique La Mailleraye sur Seine Arelaune-en-Seine vendredi 19 juin 2026.

Arelaune-en-Seine

Fête de la Musique

La Mailleraye sur Seine Centre Bourg Arelaune-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Envie de célébrer la musique dans une ambiance festive et conviviale ?

À l’occasion de la Fête de la Musique, l’Harmonie de Brotonne vous donne rendez-vous pour une soirée musicale en plein air placée sous la direction de Martin Couvez.

Au programme des morceaux variés, une ambiance chaleureuse et un moment de partage accessible à tous, que vous soyez passionné de musique ou simplement à la recherche d’une belle sortie.

Une belle occasion de profiter d’un concert en extérieur et de fêter ensemble l’arrivée de l’été !

Nous vous attendons nombreux pour cette soirée placée sous le signe de la bonne humeur et de la musique. ✨ .

La Mailleraye sur Seine Centre Bourg Arelaune-en-Seine 76940 Seine-Maritime Normandie harmonie.brotonne@gmail.com

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L’événement Fête de la Musique Arelaune-en-Seine a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme