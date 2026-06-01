Fête de la musique Artix dimanche 21 juin 2026.

Artix

Fête de la musique

Centre-ville Artix Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Devant l’Hôtel de Ville Concert de l’Harmonie Municipale

Café du Centre Concert Jem’s et Lolo

Brasserie Au Comptoir Concert de Willy Quartet .

Centre-ville Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 83 29 50

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Artix a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Coeur de Béarn