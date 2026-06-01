Fête de la musique au Balcon des Dames Balcon des Dames Tonneins dimanche 21 juin 2026.

Tonneins

Fête de la musique au Balcon des Dames

Balcon des Dames 36, Cours de l’Yser Tonneins Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 11:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la musique au Balcon des Dames

Fête de la musique au Balcon des Dames

Dès 11h Dear & Dearer (chansons flok celtique & americana)

De 11h30 à 15h Moules-frites (pré-réservation souahitées) .

Balcon des Dames 36, Cours de l’Yser Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 08 20 reservation@cotegaronne47.com

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English : Fête de la musique au Balcon des Dames

Fête de la musique at Balcon des Dames

L’événement Fête de la musique au Balcon des Dames Tonneins a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Val de Garonne