Fête de la musique au Balcon des Dames Balcon des Dames Tonneins
Fête de la musique au Balcon des Dames Balcon des Dames Tonneins dimanche 21 juin 2026.
Tonneins
Fête de la musique au Balcon des Dames
Balcon des Dames 36, Cours de l’Yser Tonneins Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 11:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la musique au Balcon des Dames
Fête de la musique au Balcon des Dames
Dès 11h Dear & Dearer (chansons flok celtique & americana)
De 11h30 à 15h Moules-frites (pré-réservation souahitées) .
Balcon des Dames 36, Cours de l’Yser Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 08 20 reservation@cotegaronne47.com
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English : Fête de la musique au Balcon des Dames
Fête de la musique at Balcon des Dames
L’événement Fête de la musique au Balcon des Dames Tonneins a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Val de Garonne
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