Fête de la Musique au BAYA HÔTEL Capbreton Capbreton dimanche 21 juin 2026.

Capbreton

Fête de la Musique au BAYA HÔTEL Capbreton

85 Av Maréchal de Lattre de Tassigny Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21 20:00:00

Date(s) :

2026-06-21

?? Fête de la Musique & Fête des Pères au BAYA ??

Le dimanche 21 juin, profitez d’une journée festive face à l’océan ! Commencez par notre brunch spécial Fête des Pères de 11h30 à 15h, puis laissez-vous porter par l’ambiance lounge en terrasse avant le concert live du Duo Mismoya de 18h à 20h.

Fête de la Musique & Fête des Pères au BAYA Hôtel Capbreton

Le dimanche 21 juin, le BAYA Hôtel vous invite à vivre une journée exceptionnelle face à l’océan à l’occasion de la Fête de la Musique et de la Fête des Pères.

– Commencez cette belle journée en famille autour de notre grand brunch gourmand spécial Fête des Pères, servi de 11h30 à 15h. Un moment convivial pour célébrer tous les papas dans un cadre unique entre ciel et océan.

– Prolongez ensuite l’expérience sur notre terrasse panoramique avec une ambiance musicale lounge de 15h à 18h, idéale pour savourer un verre, partager un moment entre amis ou simplement profiter de la vue.

– À partir de 18h, laissez-vous porter par les sonorités pop acoustiques du Duo Mismoya pour un concert en live jusqu’à 20h. Une atmosphère chaleureuse et festive pour célébrer l’arrivée de l’été et la musique. .

85 Av Maréchal de Lattre de Tassigny Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 055841800 contact@baya-hotel-capbreton.com

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English : Fête de la Musique au BAYA HÔTEL Capbreton

?? Music Day & Father’s Day at BAYA ??

On Sunday June 21, enjoy a festive day overlooking the ocean! Start with our special Father’s Day brunch from 11.30 a.m. to 3 p.m., then enjoy the lounge atmosphere on the terrace before a live concert by Duo Mismoya from 6 p.m. to 8 p.m.

L’événement Fête de la Musique au BAYA HÔTEL Capbreton Capbreton a été mis à jour le 2026-06-04 par OTI LAS