Fête de la musique au Château et Jardins de Losse Château de Losse Thonac
Fête de la musique au Château et Jardins de Losse Château de Losse Thonac dimanche 21 juin 2026.
Thonac
Fête de la musique au Château et Jardins de Losse
Château de Losse Allée du Château de Losse Thonac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21 16:40:00
Date(s) :
2026-06-21
14h 16h40. Après-midi musical au coeur du Château et Jardins de Losse. chaque prestation se déroule dans un lieu différent, pour une nouvelle ambiance et découverte à chaque étape. 6€ à 12€
À l’occasion de la Fête de la Musique, le Château & Jardins de Losse vous invite à vivre une après-midi musicale au cœur de son patrimoine exceptionnel.
Le samedi 21 juin, les élèves et musiciens de l’Antenne Vallée Vézère du CRD de la Dordogne investiront les différents espaces du château et des jardins pour une série de représentations mêlant instruments à vent et à cordes.
De 14h à 16h40, laissez-vous guider au fil d’un parcours musical inédit chaque prestation se déroulera dans un lieu différent, offrant une nouvelle ambiance et une nouvelle découverte à chaque étape.
Une occasion unique d’explorer le domaine autrement, au rythme de la musique et dans le cadre enchanteur des jardins Renaissance.
Au programme
14h Petit ensemble guitare
14h25 Solo/duo guitare
14h50 Ensemble à vent
15h30 Ensemble à vent
15h55 Solo/duo guitare
16h20 Petit ensemble .
Château de Losse Allée du Château de Losse Thonac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 80 08 losse@chateaudelosse.com
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English : Fête de la musique au Château et Jardins de Losse
2:00 PM 4:40 PM. Musical afternoon in the heart of the Losse Castle and Gardens. Each performance takes place in a different location, offering a new atmosphere and something new to discover at every stop. €6–€12
L’événement Fête de la musique au Château et Jardins de Losse Thonac a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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