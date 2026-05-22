Savoir-faire au rendez-vous Piments et moutardes du Périgord La plaine champ redon Thonac

Thonac

Savoir-faire au rendez-vous Piments et moutardes du Périgord

La plaine champ redon D706 Thonac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 15:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

15h. Entrez dans les coulisses de la production de piments et moutardes du Périgord. Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme. Gratuit

Entrez dans les coulisses de la production de piments et moutardes du Périgord…

Christophe et Andréa sont producteurs et vendeurs de produits gastronomiques régionaux. Ils élaborent leurs recettes avec soin et exigence, des produits dérivés du piment cultivés par eux-mêmes, de la moutarde artisanale, ainsi que diverses gourmandises aux multiples saveurs…

Découvrez la petite boutique, avec vue sur le laboratoire, proposant des produits faits maison et avec amour ainsi que le champ de piment du Périgord. Vous pourrez les voir travailler et confectionner les produits. Vous souhaitez vous faire plaisir ou faire plaisir, tout en ayant une démarche de consommation locale, vous êtes au bon endroit ! Venez faire le plein de gourmandises ! Christophe et Andréa se feront une joie de pouvoir parler avec vous de leur travail et de leurs valeurs !

Réservation auprès de l’Office de Tourisme. .

La plaine champ redon D706 Thonac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 82 60 contact@lascaux-dordogne.com

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English : Savoir-faire au rendez-vous Piments et moutardes du Périgord

15h. Go behind the scenes of the production of Périgord peppers and mustards. Bookings required at the Tourist Office. Free

L’événement Savoir-faire au rendez-vous Piments et moutardes du Périgord Thonac a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère