Théâtre Les potins du tribunal de Losse Château de Losse Thonac

Informations pratiques

Thonac

Théâtre Les potins du tribunal de Losse

Château de Losse Allée du Château de Losse Thonac Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 21:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

21h. Si vous avez envie d’en savoir un peu plus sur la vie et les mœurs des Périgourdins ; laissez-vous entraîner dans le quotidien d’un village il y a 250 ans. 5€ à 10€

L’Association Culture, Tradition et Patrimoine de Thonac vous propose pour la 5ème année de vous transporter dans le temps jusqu’à la fin du XVIIIème siècle.

Venez découvrir en vous divertissant les aléas de nos aïeux avec la justice dans notre nouveau spectacle

Les Potins du Tribunal de Losse .

Si vous avez envie d’en savoir un peu plus sur la vie et les mœurs des Périgourdins ; laissez-vous entraîner avec humour par nos 19 acteurs et actrices dans le quotidien d’un village il y a 250 ans. .

Château de Losse Allée du Château de Losse Thonac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 77 05 ctp.thonac@gmail.com

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English : Théâtre Les potins du tribunal de Losse

9:00 p.m. If you’d like to learn a little more about the life and customs of the people of Périgord, let yourself be swept away into the daily life of a village 250 years ago. 5? %E0 10?

L’événement Théâtre Les potins du tribunal de Losse Thonac a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère