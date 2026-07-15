Informations pratiques

Thonac

Les vacances d’été au Thot

Le parc du Thot Thonac Dordogne

Tarif : 3 – 3 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 10:00:00

fin : 2026-08-28 18:00:00

Date(s) :

2026-08-24

A partir de 9h30. Dès l’âge de 5 ou 7 ans, venez découvrir les savoir-faire préhistoriques à travers diverses activités. gratuit ou payant selon l’atelier. Ateliers payants sur réservation

Dès l’âge de 5 ou 7 ans, diverses activités vous sont proposées afin de découvrir les savoir-faire de l’époque préhistorique.

En supplément de prix et sur réservation

– Cro-Magnon expériences ateliers découverte des savoir-faire préhistoriques (parure, silex, art pariétal, lampe à graisse, cuir). 45 min à 1h. 3€/personne.

– La Grotte des Micromignons découvrez l’art des cavernes avec votre tout-petit. 30 min. Pour les 3-5 ans. 1 parent + 1 enfant = 6€.

Inclus dans le prix d’entrée

– Rendez-vous préhistoire. A partir de 10h45 (3 sessions), . 45 min.

– Démonstration allumage du feu. A 12h15. 30 min

– Miroir temporel animaux disparus. A partir de 11h (4 sessions)

– Rencontre avec les soigneurs petits déjeuners des chèvres, nourrissage des cerfs, nourrissage des loups, goûter des bouquetins.

– Humains et animaux de la préhistoire à nos jours. 15 à 30 min. .

Le parc du Thot Thonac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 70 44

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English : Les vacances d’été au Thot

Starting at 9:30 am. From ages 5 or 7, come and discover prehistoric know-how through a variety of activities. Free or paying, depending on the workshop. Fee-paying workshops must be booked in advance

L’événement Les vacances d’été au Thot Thonac a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère