Les vacances d’été au Thot Thonac
lundi 24 août 2026 · Thonac
Informations pratiques
Thonac
Les vacances d’été au Thot
Le parc du Thot Thonac Dordogne
Tarif : 3 – 3 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 10:00:00
fin : 2026-08-28 18:00:00
Date(s) :
2026-08-24
A partir de 9h30. Dès l’âge de 5 ou 7 ans, venez découvrir les savoir-faire préhistoriques à travers diverses activités. gratuit ou payant selon l’atelier. Ateliers payants sur réservation
Dès l’âge de 5 ou 7 ans, diverses activités vous sont proposées afin de découvrir les savoir-faire de l’époque préhistorique.
En supplément de prix et sur réservation
– Cro-Magnon expériences ateliers découverte des savoir-faire préhistoriques (parure, silex, art pariétal, lampe à graisse, cuir). 45 min à 1h. 3€/personne.
– La Grotte des Micromignons découvrez l’art des cavernes avec votre tout-petit. 30 min. Pour les 3-5 ans. 1 parent + 1 enfant = 6€.
Inclus dans le prix d’entrée
– Rendez-vous préhistoire. A partir de 10h45 (3 sessions), . 45 min.
– Démonstration allumage du feu. A 12h15. 30 min
– Miroir temporel animaux disparus. A partir de 11h (4 sessions)
– Rencontre avec les soigneurs petits déjeuners des chèvres, nourrissage des cerfs, nourrissage des loups, goûter des bouquetins.
– Humains et animaux de la préhistoire à nos jours. 15 à 30 min. .
Le parc du Thot Thonac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 70 44
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English : Les vacances d’été au Thot
Starting at 9:30 am. From ages 5 or 7, come and discover prehistoric know-how through a variety of activities. Free or paying, depending on the workshop. Fee-paying workshops must be booked in advance
L’événement Les vacances d’été au Thot Thonac a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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