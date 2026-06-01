Fête de la musique au Courtil Criquetot-l’Esneval samedi 20 juin 2026.

Criquetot-l’Esneval

Fête de la musique au Courtil

Restaurant Le Courtil Criquetot-l’Esneval Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le Courtil célèbre la Fête de la Musique ! Rendez-vous pour une soirée conviviale placée sous le signe de la bonne humeur et des mélodies avec Feeling Time, en voix et guitare. Une belle occasion de profiter d’un dîner en musique dans une ambiance chaleureuse à Criquetot-l’Esneval. .

Restaurant Le Courtil Criquetot-l’Esneval 76280 Seine-Maritime Normandie contact@restaurant-lecourtil.fr

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English : Fête de la musique au Courtil

L’événement Fête de la musique au Courtil Criquetot-l’Esneval a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie