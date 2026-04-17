Fête de la musique au domaine Goettelmann Lucien Kintzheim
Fête de la musique au domaine Goettelmann Lucien Kintzheim vendredi 19 juin 2026.
Kintzheim
Fête de la musique au domaine Goettelmann Lucien
59 Rue de la Liberté Kintzheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Soirée dans la cour extérieure du domaine des vignerons indépendant Goettelmann Lucien vin, crémant, bière, food-truck, DJ !
Rendez-vous dans la cour du domaine à partir de 19h pour une soirée toute en musique ! Sur place bar à vin, crémants et cocktails, restauration, DJ, pour une ambiance festive et conviviale ! 0 .
59 Rue de la Liberté Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 16 20 14 00 earl.lucien.goettelmann@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Evening party in the courtyard of the Goettelmann Lucien independent winegrowers’ estate: wine, crémant, beer, food-truck, DJ!
L’événement Fête de la musique au domaine Goettelmann Lucien Kintzheim a été mis à jour le 2026-04-17 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
À voir aussi à Kintzheim (Bas-Rhin)
- Spring Party Kintzheim 24 avril 2026
- BL362 A la conquête du Haut-Koenigsbourg Kintzheim Bas-Rhin 1 mai 2026
- Circuit A l’assaut du Haut-Koenigsbourg Kintzheim Bas-Rhin 1 mai 2026
- Circuit la chapelle de l’Aigle Kintzheim Bas-Rhin 1 mai 2026
- Arboretum Kintzheim Bas-Rhin 1 mai 2026