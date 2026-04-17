Kintzheim

Fête de la musique au domaine Goettelmann Lucien

59 Rue de la Liberté Kintzheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Soirée dans la cour extérieure du domaine des vignerons indépendant Goettelmann Lucien vin, crémant, bière, food-truck, DJ !

Rendez-vous dans la cour du domaine à partir de 19h pour une soirée toute en musique ! Sur place bar à vin, crémants et cocktails, restauration, DJ, pour une ambiance festive et conviviale ! 0 .

59 Rue de la Liberté Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 16 20 14 00 earl.lucien.goettelmann@orange.fr

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English :

Evening party in the courtyard of the Goettelmann Lucien independent winegrowers’ estate: wine, crémant, beer, food-truck, DJ!

L’événement Fête de la musique au domaine Goettelmann Lucien Kintzheim a été mis à jour le 2026-04-17 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme