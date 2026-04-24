Concert la symphonie des aigles Kintzheim
Concert la symphonie des aigles Kintzheim samedi 13 juin 2026.
Kintzheim
Concert la symphonie des aigles
Château de Kintzheim Kintzheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13 16:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Spectacle Entre Ciel & Terre suivi par le concert Symphonie des Aigles de l’Orchestre Symphonique des Jeunes de Strasbourg puis buvette et barbecue
Le temps d’une soirée exceptionnelle, la Volerie des Aigles vous invite à vivre une expérience inédite au cœur du château de Kintzheim.
En début de soirée, laissez-vous porter dans l’univers fascinant des rapaces avec le spectacle Entre Ciel & Terre , un voyage à la rencontre intime de ces oiseaux majestueux et de leurs incroyables capacités.
Déjà installés dans la cour du château, laissez-vous ensuite envelopper par Symphonie des Aigles , où la musique de l’Orchestre Symphonique des Jeunes de Strasbourg vient habiter les pierres anciennes et prolonger l’émotion. Dans ce lieu chargé d’histoire, les sons et les sensations se répondent pour créer un moment suspendu, entre nature et harmonie.
Le programme musical mêle grands classiques et musiques de films emblématiques : de l’énergie épique de John Williams (Star Wars) aux rythmes entraînants de Bill Whelan (Riverdance), en passant par d’autres œuvres vibrantes qui transportent le public entre intensité symphonique et univers cinématographiques.
La soirée se conclut dans une ambiance chaleureuse et conviviale autour de la buvette et d’un barbecue, pour prolonger ce moment de partage sous les étoiles.
Le programme
16h30 début du spectacle Entre Ciel & Terre (env. 40min)
Visite libre de la Volerie des Aigles
18h30 concert de l’Orchestre Symphonique des Jeunes de Strasbourg
Jusqu’à 22h buvette et barbecue
Il est possible de réserver le programme complet ou uniquement le concert suivi du barbecue. .
Château de Kintzheim Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 84 33 promo@voleriedesaigles.com
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English :
Show Entre Ciel & Terre followed by the concert Symphonie des Aigles by the Orchestre Symphonique des Jeunes de Strasbourg then refreshments and barbecue
L’événement Concert la symphonie des aigles Kintzheim a été mis à jour le 2026-04-24 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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