Visite du parc du manoir de Kintzheim, Château de Kintzheim, Kintzheim
Visite du parc du manoir de Kintzheim, Château de Kintzheim, Kintzheim vendredi 5 juin 2026.
Visite du parc du manoir de Kintzheim 5 – 7 juin Château de Kintzheim Bas-Rhin
Pique-nique non autorisé
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00
Ouverture du parc possible pour le public scolaire, le vendredi. Prendre contact avec la propriétaire.
Château de Kintzheim 92 rue de la Liberté, 67600 Kintzheim, Bas-Rhin, Grand Est Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est 0388820445 https://www.parcsetjardins.fr/jardins/781-parc-des-ruines-du-chateau-de-kintzheim La commune de Kintzheim propose au public à l’occasion de la manifestation nationale des Rendez-Vous aux Jardins la visite de son jardin médiéval, créé en 2011. Sur rendez-vous.
Venez découvrir le jardin tableau du manoir de Kintzheim
Humann
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