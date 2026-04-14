Visite du parc du manoir de Kintzheim, Château de Kintzheim, Kintzheim

Visite du parc du manoir de Kintzheim 5 – 7 juin Château de Kintzheim Bas-Rhin

Pique-nique non autorisé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Ouverture du parc possible pour le public scolaire, le vendredi. Prendre contact avec la propriétaire.

Château de Kintzheim 92 rue de la Liberté, 67600 Kintzheim, Bas-Rhin, Grand Est Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est 0388820445 https://www.parcsetjardins.fr/jardins/781-parc-des-ruines-du-chateau-de-kintzheim La commune de Kintzheim propose au public à l’occasion de la manifestation nationale des Rendez-Vous aux Jardins la visite de son jardin médiéval, créé en 2011. Sur rendez-vous.

Venez découvrir le jardin tableau du manoir de Kintzheim

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