Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite du parc du manoir de Kintzheim, Château de Kintzheim, Kintzheim

Visite du parc du manoir de Kintzheim, Château de Kintzheim, Kintzheim

Visite du parc du manoir de Kintzheim, Château de Kintzheim, Kintzheim vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Château de Kintzheim

Adresse : 92 rue de la Liberté, 67600 Kintzheim, Bas-Rhin, Grand Est

Ville : 67600 Kintzheim

Département : Bas-Rhin

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : Pique-nique non autorisé

Visite du parc du manoir de Kintzheim 5 – 7 juin Château de Kintzheim Bas-Rhin

Pique-nique non autorisé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Ouverture du parc possible pour le public scolaire, le vendredi. Prendre contact avec la propriétaire.

Château de Kintzheim 92 rue de la Liberté, 67600 Kintzheim, Bas-Rhin, Grand Est Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est 0388820445 https://www.parcsetjardins.fr/jardins/781-parc-des-ruines-du-chateau-de-kintzheim La commune de Kintzheim propose au public à l’occasion de la manifestation nationale des Rendez-Vous aux Jardins la visite de son jardin médiéval, créé en 2011. Sur rendez-vous.
Venez découvrir le jardin tableau du manoir de Kintzheim

Humann

À voir aussi à Kintzheim (Bas-Rhin)