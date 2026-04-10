Les événements Koehly Kintzheim
Les événements Koehly Kintzheim vendredi 5 juin 2026.
Kintzheim
Les événements Koehly
64 rue du Général de Gaulle Kintzheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-05 18:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-06-05 2026-07-03 2026-08-07
Le domaine Koehly vous propose des soirées à thème tout au long de l’été. A savoir la liste de vin change à chaque événement.
Le domaine Koehly vous propose des soirées à thème
05/06 sanglier à la broche. Attention, soirée musicale (DJ) où le sanglier finit par disparaître…et les bons souvenirs commencent
03/07 années 80’s. Pizza, tube des années 80 et déguisements ressors tes plus belles épaules rembourrées
07/08 pizza. Des pizzas toutes chaudes, une ambiance musicale (DJ) et…aucune vaisselle à faire.
A savoir la liste de vin change à chaque événement. 0 .
64 rue du Général de Gaulle Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 09 77 vins@koehly.fr
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English :
Domaine Koehly offers themed evenings throughout the summer. Please note: the wine list changes with each event.
L’événement Les événements Koehly Kintzheim a été mis à jour le 2026-04-13 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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