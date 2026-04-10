Kintzheim

Les événements Koehly

64 rue du Général de Gaulle Kintzheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-05 18:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-06-05 2026-07-03 2026-08-07

Le domaine Koehly vous propose des soirées à thème tout au long de l’été. A savoir la liste de vin change à chaque événement.

Le domaine Koehly vous propose des soirées à thème

05/06 sanglier à la broche. Attention, soirée musicale (DJ) où le sanglier finit par disparaître…et les bons souvenirs commencent

03/07 années 80’s. Pizza, tube des années 80 et déguisements ressors tes plus belles épaules rembourrées

07/08 pizza. Des pizzas toutes chaudes, une ambiance musicale (DJ) et…aucune vaisselle à faire.

A savoir la liste de vin change à chaque événement. 0 .

64 rue du Général de Gaulle Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 09 77 vins@koehly.fr

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English :

Domaine Koehly offers themed evenings throughout the summer. Please note: the wine list changes with each event.

L’événement Les événements Koehly Kintzheim a été mis à jour le 2026-04-13 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme