Théâtre/forum Chaud devant ! Kintzheim

Théâtre/forum où les spectateurs sont invités à proposer des solutions et changer la suite de l’histoire. A partir de 8 ans

Inès est en CM2, elle est bien contente que la Terre se réchauffe car elle a toujours froid. Chez elle, à l’école ou en voiture, quels quotidiens, Inès et son entourage vont trouver pour préserver l’environnement et leur santé ? Après chaque petite scène, les comédiens proposent aux spectateurs de venir sur scène, remplacer un des personnages pour proposer leurs solutions et changer la suite de l’histoire. A vous de jouer !

A partir de 8 ans.

Programme soutenu par le PETR Sélestat Alsace centrale et la Communauté de communes de Sélestat et territoires. En partenariat avec le réseau de médiathèques Empreintes et la Compagnie ça s’peut pas. 0 .

English :

Theater/forum where spectators are invited to propose solutions and change the story. Ages 8 and up

