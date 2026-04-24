Rendez-vous aux jardins parc du manoir Kintzheim samedi 6 juin 2026.
92 rue de la Liberté Kintzheim Bas-Rhin
Début : Dimanche 2026-06-06 12:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Visite libre et commentée d’un parc paysager avec vue imprenable sur le vignoble et la ruine du château de Kintzheim
Thème national la vue
Jardin paysager planté en 1803 de plus de 40 espèces d’arbres. Le futur baron d’empire Mathieu de Fabvier fait aménager un jardin-tableau à l’anglaise pour encadrer la ruine du château de Kintzheim. Visite commentée. Ouverture du parc possible le vendredi après-midi pour le public scolaire, prendre contact avec la propriétaire. 0 .
92 rue de la Liberté Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 08 75 55 15
English :
Free and guided visit of a landscaped park with a breathtaking view of the vineyard and the ruins of the castle of Kintzheim
L’événement Rendez-vous aux jardins parc du manoir Kintzheim a été mis à jour le 2026-04-24 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
