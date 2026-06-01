Fête de la musique au Hameau de la Sucrerie Le Hameau de la Sucrerie Saint-Germainmont samedi 20 juin 2026.

Saint-Germainmont

Fête de la musique au Hameau de la Sucrerie

Le Hameau de la Sucrerie 5 rue de Laon Saint-Germainmont Ardennes

Tarif : 20 – 20 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Formule barbecue. Prix par personne (hors boissons) Lard grillé, Saucisse, Merguez et Brochette de poulet Frites Salade Sauces

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Une terrasse, des concerts live, un dancefloor, des copains, un bon barbecue… Franchement, que demander de plus pour fêter l’arrivée de l’été ? 17h30 Rainbow Hémian’s ambiance acoustique et détente sur la terrasse20h30 Lady Sparkling & The Black Sheep du rock, du vrai, pour faire monter la température23h30 DJ Eric (RJR) et là… place au dancefloor ! Château gonflable pour les enfants Burgers & planches disponibles pour les gourmands de dernière minute Entrée libre Réservation obligatoire pour la formule BBQ avant le 17 juin (suivre le lien)

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Le Hameau de la Sucrerie 5 rue de Laon Saint-Germainmont 08190 Ardennes Grand Est

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English :

A terrace, live concerts, a dance floor, friends, a great barbecue… Honestly, what more could you ask for to celebrate the arrival of summer? 5:30 p.m.: Rainbow Hémian’s—an acoustic, laid-back vibe on the terrace 8:30 p.m.: Lady Sparkling & The Black Sheep—real rock to turn up the heat11:30 PM: DJ Eric (RJR) and the… Time to hit the dance floor!%A0 Bouncy castle for the kids Burgers & platters available for last-minute foodies Free admission Reservations required for the BBQ package before June 17 (follow the link)

L’événement Fête de la musique au Hameau de la Sucrerie Saint-Germainmont a été mis à jour le 2026-06-17 par Ardennes Tourisme