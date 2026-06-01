Fête de la musique au Kayak bar Le Kayak Bar Pont-d’Ouilly samedi 20 juin 2026.

Pont-d’Ouilly

Fête de la musique au Kayak bar

Le Kayak Bar 17 Rue de la Vème République Pont-d’Ouilly Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez passer la fête de la musique au Kayak Bar à Pont-d’Ouilly !

Danser et chanter aux sons des années 80,90 & 2000

Au programme

20h Apéro lounge animé par le groupe USE ME

21h30 Concert-live du même groupe

22h30 DJ SET

Foodtruck présent sur place.

Venez passer la fête de la musique au Kayak Bar à Pont-d’Ouilly !

Danser et chanter aux sons des années 80,90 & 2000

Au programme

20h Apéro lounge animé par le groupe USE ME

21h30 Concert-live du même groupe

22h30 DJ SET

Foodtruck présent sur place. .

Le Kayak Bar 17 Rue de la Vème République Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie +33 6 20 27 02 48

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English : Fête de la musique au Kayak bar

Come and enjoy the Fête de la Musique at the Kayak Bar in Pont-d’Ouilly!

Dance and sing along to the sounds of the 80s, 90s & 2000s

On the programme:

8pm: Aperitif lounge hosted by the group USE ME .

9.30pm: Live concert by the same band

10.30pm: DJ SET

Foodtruck on site.

L’événement Fête de la musique au Kayak bar Pont-d’Ouilly a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Falaise Suisse Normande