Fête de la musique au Kayak bar Le Kayak Bar Pont-d’Ouilly
Fête de la musique au Kayak bar Le Kayak Bar Pont-d’Ouilly samedi 20 juin 2026.
Pont-d’Ouilly
Fête de la musique au Kayak bar
Le Kayak Bar 17 Rue de la Vème République Pont-d’Ouilly Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez passer la fête de la musique au Kayak Bar à Pont-d’Ouilly !
Danser et chanter aux sons des années 80,90 & 2000
Au programme
20h Apéro lounge animé par le groupe USE ME
21h30 Concert-live du même groupe
22h30 DJ SET
Foodtruck présent sur place.
Venez passer la fête de la musique au Kayak Bar à Pont-d’Ouilly !
Danser et chanter aux sons des années 80,90 & 2000
Au programme
20h Apéro lounge animé par le groupe USE ME
21h30 Concert-live du même groupe
22h30 DJ SET
Foodtruck présent sur place. .
Le Kayak Bar 17 Rue de la Vème République Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie +33 6 20 27 02 48
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English : Fête de la musique au Kayak bar
Come and enjoy the Fête de la Musique at the Kayak Bar in Pont-d’Ouilly!
Dance and sing along to the sounds of the 80s, 90s & 2000s
On the programme:
8pm: Aperitif lounge hosted by the group USE ME .
9.30pm: Live concert by the same band
10.30pm: DJ SET
Foodtruck on site.
L’événement Fête de la musique au Kayak bar Pont-d’Ouilly a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Falaise Suisse Normande
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