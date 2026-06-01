Fête de la musique au panier de la Pommeraye Morgny-la-Pommeraye vendredi 19 juin 2026.

Morgny-la-Pommeraye

Fête de la musique au panier de la Pommeraye

173 Rue de l’Église Morgny-la-Pommeraye Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Fêtez la fête de la musique au Panier de la Pommeraye !

Pour la 9ᵉ année consécutive, on vous invite à partager une soirée placée sous le signe de la bonne humeur, de la convivialité et de la musique !

Au programme

Un buffet campagnard froid préparé avec soin, accompagné d’une petite touche de douceur pour le dessert.

Le groupe Malibu Orange viendra mettre l’ambiance avec les plus grands tubes des années 80. Chansons incontournables, souvenirs et bonne humeur garantis !

Entre amis, en famille ou entre voisins, venez profiter d’une soirée chaleureuse comme on les aime.

Une soirée conviviale et pleine de swing pour danser, savourer, et fêter la musique comme il se doit !

Les places étant limitées, pensez à réserver dès maintenant ! .

173 Rue de l’Église Morgny-la-Pommeraye 76750 Seine-Maritime Normandie

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English : Fête de la musique au panier de la Pommeraye

L’événement Fête de la musique au panier de la Pommeraye Morgny-la-Pommeraye a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin