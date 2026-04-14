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Fête de la musique au Pouliguen, Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen, Le pouliguen

Fête de la musique au Pouliguen, Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen, Le pouliguen

Fête de la musique au Pouliguen, Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen, Le pouliguen dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen

Adresse : Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen

Ville : 44510 Le pouliguen

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Fête de la musique au Pouliguen Dimanche 21 juin, 18h00 Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-22T00:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-22T00:00:00+02:00

Flanez le long du Quai Jules Sandeau lors de l’incontournable fête de la musique du Pouliguen ! 

Artistes locaux à l’invitation de la Ville.

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Flanez le long du Quai Jules Sandeau lors de l’incontournable fête de la musique du Pouliguen ! Artistes locaux à l’invitation de la Ville. CULTURE SPECTACLESTEMPSFORTS

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