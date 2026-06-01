Fête de la musique au Relais de la Chouette Parfondeval samedi 20 juin 2026.

Parfondeval

Fête de la musique au Relais de la Chouette

2 Rue de la Place Parfondeval Aisne

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 23:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Le Restaurant Le Relais de la Chouette vous propose de fêter la musique avec le groupe Syltera Roiz. A cette occasion, moules frites et dessert pour 19 euros.

Le Restaurant Le Relais de la Chouette vous propose de fêter la musique avec le groupe Syltera Roiz. A cette occasion, moules frites et dessert pour 19 euros. .

2 Rue de la Place Parfondeval 02360 Aisne Hauts-de-France +33 7 69 65 96 76

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English :

The restaurant Le Relais de la Chouette invites you to enjoy a musical evening with the band Syltera Roiz. For this special occasion, we’re offering mussels and fries with dessert for 19 euros.

L’événement Fête de la musique au Relais de la Chouette Parfondeval a été mis à jour le 2026-06-14 par OT du Pays de Thiérache