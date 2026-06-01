Fête de la musique au Restaurant Cugnot Restaurant Cugnot Void-Vacon dimanche 21 juin 2026.

Void-Vacon

Fête de la musique au Restaurant Cugnot

Restaurant Cugnot Place Cugnot Void-Vacon Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 12:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Tout public

0 .

Restaurant Cugnot Place Cugnot Void-Vacon 55190 Meuse Grand Est +33 3 29 89 81 69

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English :

L’événement Fête de la musique au Restaurant Cugnot Void-Vacon a été mis à jour le 2026-06-16 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS