Fête de la musique au Restaurant Cugnot Restaurant Cugnot Void-Vacon
Fête de la musique au Restaurant Cugnot Restaurant Cugnot Void-Vacon dimanche 21 juin 2026.
Void-Vacon
Fête de la musique au Restaurant Cugnot
Restaurant Cugnot Place Cugnot Void-Vacon Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 12:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Tout public
0 .
Restaurant Cugnot Place Cugnot Void-Vacon 55190 Meuse Grand Est +33 3 29 89 81 69
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English :
L’événement Fête de la musique au Restaurant Cugnot Void-Vacon a été mis à jour le 2026-06-16 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS