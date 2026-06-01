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Fête de la musique au Restaurant Cugnot Restaurant Cugnot Void-Vacon

Fête de la musique au Restaurant Cugnot Restaurant Cugnot Void-Vacon dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Restaurant Cugnot

Adresse : Place Cugnot

Ville : 55190 Void-Vacon

Département : Meuse

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Void-Vacon

Fête de la musique au Restaurant Cugnot

Restaurant Cugnot Place Cugnot Void-Vacon Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 12:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Tout public
0  .

Restaurant Cugnot Place Cugnot Void-Vacon 55190 Meuse Grand Est +33 3 29 89 81 69 

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English :

L’événement Fête de la musique au Restaurant Cugnot Void-Vacon a été mis à jour le 2026-06-16 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS

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