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Marche conviviale Salle polyvalente Jean-Louis Gilbert Void-Vacon

Marche conviviale Salle polyvalente Jean-Louis Gilbert Void-Vacon dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Salle polyvalente Jean-Louis Gilbert

Adresse : 1 Rue du Stade

Ville : 55190 Void-Vacon

Département : Meuse

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 3 Tarif de base plein tarif

Void-Vacon

Marche conviviale

Salle polyvalente Jean-Louis Gilbert 1 Rue du Stade Void-Vacon Meuse

Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Tout public
3  .

Salle polyvalente Jean-Louis Gilbert 1 Rue du Stade Void-Vacon 55190 Meuse Grand Est +33 7 70 72 18 63 

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English :

L’événement Marche conviviale Void-Vacon a été mis à jour le 2026-05-21 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS