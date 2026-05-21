Marche conviviale Salle polyvalente Jean-Louis Gilbert Void-Vacon

Void-Vacon

Marche conviviale

Salle polyvalente Jean-Louis Gilbert 1 Rue du Stade Void-Vacon Meuse

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 09:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Tout public

3 .

Salle polyvalente Jean-Louis Gilbert 1 Rue du Stade Void-Vacon 55190 Meuse Grand Est +33 7 70 72 18 63

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English :

L’événement Marche conviviale Void-Vacon a été mis à jour le 2026-05-21 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS