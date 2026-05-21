Marche conviviale Salle polyvalente Jean-Louis Gilbert Void-Vacon
Marche conviviale Salle polyvalente Jean-Louis Gilbert Void-Vacon dimanche 28 juin 2026.
Void-Vacon
Marche conviviale
Salle polyvalente Jean-Louis Gilbert 1 Rue du Stade Void-Vacon Meuse
Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Tout public
3 .
Salle polyvalente Jean-Louis Gilbert 1 Rue du Stade Void-Vacon 55190 Meuse Grand Est +33 7 70 72 18 63
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English :
L’événement Marche conviviale Void-Vacon a été mis à jour le 2026-05-21 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS