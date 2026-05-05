Fête de la musique au Victoria Hall, Victoria Hall, Genève
Fête de la musique au Victoria Hall, Victoria Hall, Genève vendredi 19 juin 2026.
Fête de la musique au Victoria Hall 19 – 21 juin Victoria Hall
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T18:00:00+02:00 – 2026-06-19T23:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T12:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00
Découvrez le programme de la Fête de la musique au Victoria Hall sur le site www.fetedelamusique.ch dès le 2 juin et dans le programme encarté dans la Tribune de Genève le jeudi 18 juin 2026.
Visite de l’orgue du Victoria Hall, à 9h et à 10h sur inscription (Réservation au 022/418.35.00)
Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« link »: « http://www.fetedelamusique.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/
Toute la programmation en ligne dès le 2 juin 2026
Aline Bovard Rudaz
À voir aussi à Genève
- Rencontres littéraires – Borges et le 20e siècle, Maison de Rousseau et de la Littérature, Genève 6 mai 2026
- Le pop-up vélo de Genèveroule, Autre lieu, Genève 6 mai 2026
- Fête de la Danse, Maison des arts du Grütli, Genève 6 mai 2026
- L’Atelier des Bricolos ouvre ses portes !, Atelier des Bricolos, Genève 6 mai 2026
- Petites bêtes et créatures magiques, Maison Tavel, Genève 6 mai 2026