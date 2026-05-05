Fête de la musique au Victoria Hall, Victoria Hall, Genève

Fête de la musique au Victoria Hall 19 – 21 juin Victoria Hall

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T18:00:00+02:00 – 2026-06-19T23:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T12:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00

Découvrez le programme de la Fête de la musique au Victoria Hall sur le site www.fetedelamusique.ch dès le 2 juin et dans le programme encarté dans la Tribune de Genève le jeudi 18 juin 2026.

Visite de l’orgue du Victoria Hall, à 9h et à 10h sur inscription (Réservation au 022/418.35.00)

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« link »: « http://www.fetedelamusique.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/

Toute la programmation en ligne dès le 2 juin 2026

Aline Bovard Rudaz