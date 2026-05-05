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Fête de la musique au Victoria Hall, Victoria Hall, Genève

Fête de la musique au Victoria Hall, Victoria Hall, Genève

Fête de la musique au Victoria Hall, Victoria Hall, Genève vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Victoria Hall

Adresse : Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève

Ville : 1204 Genève

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : Entrée libre

Fête de la musique au Victoria Hall 19 – 21 juin Victoria Hall

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T18:00:00+02:00 – 2026-06-19T23:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T12:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00

Découvrez le programme de la Fête de la musique au Victoria Hall sur le site www.fetedelamusique.ch dès le 2 juin et dans le programme encarté dans la Tribune de Genève le jeudi 18 juin 2026.
Visite de l’orgue du Victoria Hall, à 9h et à 10h sur inscription (Réservation au 022/418.35.00)

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« link »: « http://www.fetedelamusique.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/
Toute la programmation en ligne dès le 2 juin 2026

Aline Bovard Rudaz

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