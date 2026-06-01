Coupe du monde de football, Ecole Belle-Terre, 1226 Thônex, Genève
Coupe du monde de football, Ecole Belle-Terre, 1226 Thônex, Genève jeudi 18 juin 2026.
Coupe du monde de football Jeudi 18 juin, 19h30 Ecole Belle-Terre, 1226 Thônex
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-18T19:30:00+02:00 – 2026-06-18T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-18T19:30:00+02:00 – 2026-06-18T23:00:00+02:00
La Coupe du monde de football 2026 sera la 23ème édition et on vous propose de suivre ensemble, sur écran géant, les matchs de l’équipe de Suisse ainsi que la finale du tournoi !
Première étape du Mondial 2026 : Suisse – Bosnie‑Herzégovine. Venez vivre le match en direct à l’école Belle‑Terre.
Petite restauration sur place.
École Belle-Terre
Jeudi 18 juin
⏰ Dès 19h (match à 21h)
Gratuit
Ecole Belle-Terre, 1226 Thônex Ecole Belle-Terre, 1226 Thônex Genève 1226 Genève
La Coupe du monde de football 2026 sera la 23ème édition et on vous propose de suivre ensemble, sur écran géant, les matchs de l’équipe de Suisse ainsi que la finale du tournoi !
Juliette Mauler
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