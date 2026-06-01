Atelier d’écriture – L’humour au service de la durabilité, Maison de l’Avenir, Genève
Atelier d’écriture – L’humour au service de la durabilité, Maison de l’Avenir, Genève mardi 2 juin 2026.
Atelier d’écriture – L’humour au service de la durabilité Mardi 2 juin, 18h30 Maison de l’Avenir
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T18:30:00+02:00 – 2026-06-02T20:30:00+02:00
Fin : 2026-06-02T18:30:00+02:00 – 2026-06-02T20:30:00+02:00
Parler de durabilité sans (dé)moraliser? C’est possible!
L’association Second Degré vous propose un atelier d’écriture pour explorer la durabilité par le prisme de l’humour et du stand up.
À travers des exercices guidés, les participant·e·s sont invité·e·s à écrire des textes courts en lien avec des thématiques de durabilité au sens large (écologie, société, économie), en travaillant les mécanismes propres à l’écriture humoristique.
Accessible à toutes et tous, sans prérequis. Atelier gratuit, proposé par l’association Second Degré avec le soutien de la Maison de l’Avenir.
Une table ronde sur le thème de l’humour et de la durabilité, ainsi qu’un plateau de stand up qui rassemble des humoristes engagés est également proposé le 10 juin. Lien à l’événement ici.
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Cette atelier fait partie du projet Quatrième Mur: une série d’ateliers et de plateaux de stand-up pour explorer, avec humour, les grands enjeux de société et de durabilité.
Maison de l’Avenir Rue fendt 1 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/second-degre-saison-2025-2026-24B2ABKV3K/event/1620910/ »}] [{« link »: « https://openagenda.com/fr/ville-de-geneve-agenda-public/events/soiree-stand-up-et-table-ronde-humour-et-durabilite-5036370 »}]
Un atelier d’écriture pour apprendre à parler de durabilité sans (dé)moraliser.
Association Second Degré
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