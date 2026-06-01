Fête de la musique Auboué dimanche 21 juin 2026.

Auboué

Fête de la musique

19 place albert lebrun Auboué Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la musique organisée par la mairie d’Auboué

Plusieurs groupes

Restauration sur placeTout public

0 .

19 place albert lebrun Auboué 54580 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 22 40 00

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English :

Fête de la musique organized by Auboué town council

Several bands

Catering on site

L’événement Fête de la musique Auboué a été mis à jour le 2026-06-09 par MILTOL