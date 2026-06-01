Fête de la musique Auboué
Fête de la musique Auboué dimanche 21 juin 2026.
Auboué
Fête de la musique
19 place albert lebrun Auboué Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la musique organisée par la mairie d’Auboué
Plusieurs groupes
Restauration sur placeTout public
0 .
19 place albert lebrun Auboué 54580 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 22 40 00
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English :
Fête de la musique organized by Auboué town council
Several bands
Catering on site
L’événement Fête de la musique Auboué a été mis à jour le 2026-06-09 par MILTOL