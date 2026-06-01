Fête de la musique avec Musica Per Tutti à St Laurent d’Arce Saint-Laurent-d’Arce
Fête de la musique avec Musica Per Tutti à St Laurent d’Arce Saint-Laurent-d’Arce dimanche 21 juin 2026.
Saint-Laurent-d’Arce
Fête de la musique avec Musica Per Tutti à St Laurent d’Arce
Eglise Saint-Laurent-d’Arce Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
A l’occasion de la fête de la musique, rejoignez Musica Per Tutti le 21 juin à 16h à l’Eglise de Saint-Laurent d’Arce pour un après-midi musical convivial !
Ambiance chaleureuse et moment de partage garantis. .
Eglise Saint-Laurent-d’Arce 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 97 43 12
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English : Fête de la musique avec Musica Per Tutti à St Laurent d’Arce
L’événement Fête de la musique avec Musica Per Tutti à St Laurent d’Arce Saint-Laurent-d’Arce a été mis à jour le 2026-06-13 par Bourg Cubzaguais Tourisme