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Fête de la musique avec Musica Per Tutti à St Laurent d’Arce Saint-Laurent-d’Arce

Fête de la musique avec Musica Per Tutti à St Laurent d’Arce Saint-Laurent-d’Arce

Fête de la musique avec Musica Per Tutti à St Laurent d’Arce Saint-Laurent-d’Arce dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Eglise

Ville : 33240 Saint-Laurent-d'Arce

Département : Gironde

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : Gratuit

Saint-Laurent-d’Arce

Fête de la musique avec Musica Per Tutti à St Laurent d’Arce

Eglise Saint-Laurent-d’Arce Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

A l’occasion de la fête de la musique, rejoignez Musica Per Tutti le 21 juin à 16h à l’Eglise de Saint-Laurent d’Arce pour un après-midi musical convivial !
Ambiance chaleureuse et moment de partage garantis.   .

Eglise Saint-Laurent-d’Arce 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 97 43 12 

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English : Fête de la musique avec Musica Per Tutti à St Laurent d’Arce

L’événement Fête de la musique avec Musica Per Tutti à St Laurent d’Arce Saint-Laurent-d’Arce a été mis à jour le 2026-06-13 par Bourg Cubzaguais Tourisme

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