Saint-Laurent-d’Arce

Soirée repas feu de la Saint-Jean à St Laurent d’Arce

Saint-Laurent-d’Arce Gironde

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Le Comité des Fêtes de Saint Laurent d’Arce organise une soirée repas feu de la St-Jean animée par leur Dj à la salle des fêtes de leur village.

Venez participer à une soirée festive, conviviale, humaine, joyeuse… .

Saint-Laurent-d’Arce 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 62 25 11

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English : Soirée repas feu de la Saint-Jean à St Laurent d’Arce

L’événement Soirée repas feu de la Saint-Jean à St Laurent d’Arce Saint-Laurent-d’Arce a été mis à jour le 2026-05-23 par Bourg Cubzaguais Tourisme