Soirée repas feu de la Saint-Jean à St Laurent d’Arce Saint-Laurent-d’Arce
Soirée repas feu de la Saint-Jean à St Laurent d’Arce Saint-Laurent-d’Arce samedi 27 juin 2026.
Saint-Laurent-d’Arce
Soirée repas feu de la Saint-Jean à St Laurent d’Arce
Saint-Laurent-d’Arce Gironde
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Le Comité des Fêtes de Saint Laurent d’Arce organise une soirée repas feu de la St-Jean animée par leur Dj à la salle des fêtes de leur village.
Venez participer à une soirée festive, conviviale, humaine, joyeuse… .
Saint-Laurent-d’Arce 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 62 25 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée repas feu de la Saint-Jean à St Laurent d’Arce
L’événement Soirée repas feu de la Saint-Jean à St Laurent d’Arce Saint-Laurent-d’Arce a été mis à jour le 2026-05-23 par Bourg Cubzaguais Tourisme