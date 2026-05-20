Balaruc-le-Vieux

FETE DE LA MUSIQUE

rue de l’Esplanade Balaruc-le-Vieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Le dimanche 21 juin, rendez-vous pour la Fête de la Musique sur l’Esplanade Marcel Pradel. Au programme: 20h30: 1ere partie Eva LEONTI21h: Orchestre EFFERVESCENCE Dès 20h Foyer Rural Petite restauration La Maison Gourmande Restauration

Le dimanche 21 juin, rendez-vous pour la Fête de la Musique sur l’Esplanade Marcel Pradel.Au programme:20h30: 1ere partie Eva LEONTI21h: Orchestre EFFERVESCENCE Dès 20h Foyer Rural Petite restauration La Maison Gourmande Restauration .

rue de l’Esplanade Balaruc-le-Vieux 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 18 40 00 mairie@ville-balaruclevieux.fr

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English :

On Sunday June 21, join us for the Fête de la Musique on the Esplanade Marcel Pradel. Program: 8:30pm: 1st part: Eva LEONTI 9pm: EFFERVESCENCE Orchestra From 8pm: Foyer Rural: Snacks La Maison Gourmande: Catering

L’événement FETE DE LA MUSIQUE Balaruc-le-Vieux a été mis à jour le 2026-05-20 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE