Fête de la Musique Bar Munificence Munificence Chouilly dimanche 21 juin 2026.

Chouilly

Fête de la Musique Bar Munificence

Munificence 27bis Grande Rue Chouilly Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 20:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Tout public

Fête de la Musique la soirée qui fait vibrer Munificence depuis 3 ans.

Concert live & ambiance garantie avec Katleen Silvert et Nicolas Briquet.

Réservation recommandée .

Munificence 27bis Grande Rue Chouilly 51530 Marne Grand Est

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English : Fête de la Musique Bar Munificence

L’événement Fête de la Musique Bar Munificence Chouilly a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme Epernay en Champagne