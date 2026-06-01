Fête de la Musique Bar Munificence Munificence Chouilly
Fête de la Musique Bar Munificence Munificence Chouilly dimanche 21 juin 2026.
Chouilly
Fête de la Musique Bar Munificence
Munificence 27bis Grande Rue Chouilly Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 20:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Tout public
Fête de la Musique la soirée qui fait vibrer Munificence depuis 3 ans.
Concert live & ambiance garantie avec Katleen Silvert et Nicolas Briquet.
Réservation recommandée .
Munificence 27bis Grande Rue Chouilly 51530 Marne Grand Est
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English : Fête de la Musique Bar Munificence
L’événement Fête de la Musique Bar Munificence Chouilly a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme Epernay en Champagne