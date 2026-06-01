Beausemblant

Fête de la musique

Place B. de Laffemas Beausemblant Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez partager un moment festif et convivial à l’occasion de la Fête de la Musique !

Au programme Danse en ligne, danse africaine et danse country. Ambiance musicale toute la soirée. Orchestre, buvette et snack.

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Place B. de Laffemas Beausemblant 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 03 13 64

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English :

Come and share a festive and convivial moment on the occasion of the Fête de la Musique!

On the program: line dancing, African dancing and country dancing. Musical atmosphere all evening. Live music, refreshments and snacks.

L’événement Fête de la musique Beausemblant a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche