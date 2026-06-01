Fête de la musique Bengy-sur-Craon vendredi 19 juin 2026.

Bengy-sur-Craon

Fête de la musique

Bengy-sur-Craon Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Animée par Délit de fuite

Repas sur réservation avant le 10 juin

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Bengy-sur-Craon 18520 Cher Centre-Val de Loire +33 6 31 17 35 44

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English :

Hosted by Délit de fuite

Reservations required before June 10

L’événement Fête de la musique Bengy-sur-Craon a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de Tourisme Loire en Berry