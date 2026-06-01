Fête de la musique Bengy-sur-Craon
Fête de la musique Bengy-sur-Craon vendredi 19 juin 2026.
Bengy-sur-Craon
Fête de la musique
Bengy-sur-Craon Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Animée par Délit de fuite
Repas sur réservation avant le 10 juin
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Bengy-sur-Craon 18520 Cher Centre-Val de Loire +33 6 31 17 35 44
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English :
Hosted by Délit de fuite
Reservations required before June 10
L’événement Fête de la musique Bengy-sur-Craon a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de Tourisme Loire en Berry