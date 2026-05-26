Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la Musique Zone de loisirs Blâmont

Fête de la Musique Zone de loisirs Blâmont samedi 20 juin 2026.

Lieu : Zone de loisirs

Adresse : Rue des Capucins

Ville : 54450 Blâmont

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Blâmont

Fête de la Musique

Zone de loisirs Rue des Capucins Blâmont Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 18:30:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Le Comité des Fêtes et la Musiqu’École de Blâmont organise la fête de la musique. Retrouvez les élèves de l’école de musique à 18h30 puis le groupe rock Stache à 20h30. Restauration sur place. Gratuit.Tout public
0  .

Zone de loisirs Rue des Capucins Blâmont 54450 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 26 95 05 97  comite.des.fetes.blamont54@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Comité des Fêtes and the Musiqu’École de Blâmont are organizing a music festival. Join music school students at 6:30pm, followed by rock band Stache at 8:30pm. Catering on site. Free admission.

L’événement Fête de la Musique Blâmont a été mis à jour le 2026-05-26 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS