Fête de la Musique Zone de loisirs Blâmont
Fête de la Musique Zone de loisirs Blâmont samedi 20 juin 2026.
Blâmont
Fête de la Musique
Zone de loisirs Rue des Capucins Blâmont Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 18:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le Comité des Fêtes et la Musiqu’École de Blâmont organise la fête de la musique. Retrouvez les élèves de l’école de musique à 18h30 puis le groupe rock Stache à 20h30. Restauration sur place. Gratuit.Tout public
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Zone de loisirs Rue des Capucins Blâmont 54450 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 26 95 05 97 comite.des.fetes.blamont54@gmail.com
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English :
The Comité des Fêtes and the Musiqu’École de Blâmont are organizing a music festival. Join music school students at 6:30pm, followed by rock band Stache at 8:30pm. Catering on site. Free admission.
L’événement Fête de la Musique Blâmont a été mis à jour le 2026-05-26 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS