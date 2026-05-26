Fête de la Musique Zone de loisirs Blâmont

Blâmont

Fête de la Musique

Zone de loisirs Rue des Capucins Blâmont Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le Comité des Fêtes et la Musiqu’École de Blâmont organise la fête de la musique. Retrouvez les élèves de l’école de musique à 18h30 puis le groupe rock Stache à 20h30. Restauration sur place. Gratuit.Tout public

0 .

Zone de loisirs Rue des Capucins Blâmont 54450 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 26 95 05 97 comite.des.fetes.blamont54@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Comité des Fêtes and the Musiqu’École de Blâmont are organizing a music festival. Join music school students at 6:30pm, followed by rock band Stache at 8:30pm. Catering on site. Free admission.

L’événement Fête de la Musique Blâmont a été mis à jour le 2026-05-26 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS