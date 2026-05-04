Fête de la Musique Salle la Tourbière Bois-d’Amont
Fête de la Musique Salle la Tourbière Bois-d’Amont samedi 20 juin 2026.
Bois-d’Amont
Fête de la Musique
Salle la Tourbière 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont Jura
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20 02:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Cette année encore, Ybelio organise la fête de la musique en profitant de la magnifique scène de la Tourbière ouverte sur l’extérieur pour l’occasion.
Au programme: De la musique pour toutes les oreilles, un karaoke, de quoi se restaurer, et biensur une buvette.
En cas de mauvais temps l’événement aura lieu à l’intérieur de la salle de la Tourbière. .
Salle la Tourbière 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 32 64 61 asso.ybelio@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la Musique
L’événement Fête de la Musique Bois-d’Amont a été mis à jour le 2026-05-04 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses