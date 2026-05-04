Fête de la Musique Salle la Tourbière Bois-d’Amont

Bois-d’Amont

Fête de la Musique

Salle la Tourbière 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont Jura

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20 02:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Cette année encore, Ybelio organise la fête de la musique en profitant de la magnifique scène de la Tourbière ouverte sur l’extérieur pour l’occasion.

Au programme: De la musique pour toutes les oreilles, un karaoke, de quoi se restaurer, et biensur une buvette.

En cas de mauvais temps l’événement aura lieu à l’intérieur de la salle de la Tourbière. .

Salle la Tourbière 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 32 64 61 asso.ybelio@gmail.com

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English : Fête de la Musique

L’événement Fête de la Musique Bois-d’Amont a été mis à jour le 2026-05-04 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses