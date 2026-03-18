Les Ren’comtoises Espace ludique Bois-d’Amont

Les Ren’comtoises

Espace ludique 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 16:00:00

fin : 2026-07-15 22:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-12

Marché artisanal et concert mercredi soir ! Ouverture du marché à partir de 16h, au cœur du village.

Début du concert 19h45.

Organisé par le service animations.

Repli à la salle la Tourbière de Bois d’Amont. .

Espace ludique 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement Les Ren’comtoises Bois-d’Amont a été mis à jour le 2026-03-18 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses