Les Ren’comtoises Espace ludique Bois-d’Amont
Les Ren’comtoises Espace ludique Bois-d’Amont mercredi 15 juillet 2026.
Les Ren’comtoises
Espace ludique 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 16:00:00
fin : 2026-07-15 22:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-08-12
Marché artisanal et concert mercredi soir ! Ouverture du marché à partir de 16h, au cœur du village.
Début du concert 19h45.
Organisé par le service animations.
Repli à la salle la Tourbière de Bois d’Amont. .
Espace ludique 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English :
L’événement Les Ren’comtoises Bois-d’Amont a été mis à jour le 2026-03-18 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses