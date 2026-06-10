RandoFondue façon trappeur Office de Tourisme Bois-d’Amont
RandoFondue façon trappeur Office de Tourisme Bois-d’Amont jeudi 16 juillet 2026.
Bois-d’Amont
RandoFondue façon trappeur
Office de Tourisme 165 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont Jura
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 17:30:00
fin : 2026-07-30 20:30:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06
RandoFondue façon trappeur 16, 23, 30 juillet & 6 août
Le Jura authentique, ses savoirs, ses paysages
Au menu ? Une balade en forêt, jusqu’à une typique cabane de bûcheron, puis une fondue préparée avec soin par le guide une manière originale et conviviale de découvrir la région, ses paysages, son terroir et son fromage !
Et parce que tout bon réconfort mérite un effort: la marche d’approche dure environ 45-60 min. (D+100m). Le matériel porté à dos d’Homme apporte à cette fondue une saveur véritablement authentique.
Tarifs:
25 € (4-13 ans) 35 € dès 14 ans
Places limitées Inscriptions impératives
A prévoir:
Boisson(s) pour la marche d’approche (env. 45-60 minutes, D+100m)
vêtements adaptés à la météo et à l’effort
lampe de poche ou lampe frontale .
Office de Tourisme 165 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 86 21 91 randocontes@gmail.com
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L’événement RandoFondue façon trappeur Bois-d’Amont a été mis à jour le 2026-06-10 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
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