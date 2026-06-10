Atelier d’échecs Salle de la Tourbière Bois-d’Amont jeudi 2 juillet 2026.

Bois-d’Amont

Atelier d’échecs

Salle de la Tourbière 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 16:30:00

fin : 2026-07-02 18:30:00

Date(s) :

2026-07-02

Atelier d’échecs proposé par le club Echiquier Lédonien dans le cadre du tournoi international d’échecs JuraFlore pour apprendre ou jouer une partie. .

Salle de la Tourbière 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@echiquier-ledonien.fr

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English : Atelier d’échecs

L’événement Atelier d’échecs Bois-d’Amont a été mis à jour le 2026-06-10 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses