Bompas

FÊTE DE LA MUSIQUE

Avenue de la Salanque Bompas Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Rendez-vous au Mas Pams pour célébrer ensemble l’arrivée de l’été dans une ambiance festive et conviviale !

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Avenue de la Salanque Bompas 66430 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 63 26 08

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English :

Join us at Mas Pams to celebrate the arrival of summer together in a festive and friendly atmosphere!

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Bompas a été mis à jour le 2026-06-15 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME