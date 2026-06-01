FÊTE DE LA MUSIQUE Bompas
FÊTE DE LA MUSIQUE Bompas dimanche 21 juin 2026.
Bompas
FÊTE DE LA MUSIQUE
Avenue de la Salanque Bompas Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Rendez-vous au Mas Pams pour célébrer ensemble l’arrivée de l’été dans une ambiance festive et conviviale !
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Avenue de la Salanque Bompas 66430 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 63 26 08
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English :
Join us at Mas Pams to celebrate the arrival of summer together in a festive and friendly atmosphere!
L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Bompas a été mis à jour le 2026-06-15 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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